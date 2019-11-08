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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
'Türkiye Şehitlerini Anıyor' etkinliği

'Türkiye Şehitlerini Anıyor' etkinliği

etkinlikten görüntü

Şehit Ziyaretçiler Öğrenciler 

-konuşmalar
-detaylar

( ANKARA ) "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği ANKARA

- Genelkurmay Başkanlığı tarafından başlatılan, "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği kapsamında Birinci Dünya Savaşı şehitleri törenle anıldı. Genelkurmay Başkanlığı tarafından başlatılan “Türkiye Şehitlerini Anıyor” etkinliği kapsamında Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında, Birinci Dünya Savaşı şehidi Asteğmen Mehmet ve Kurtuluş Savaşı şehidi Er Mehmet; şehitlerin yakınları, müze ziyaretçileri ve öğrencilerin katılımıyla anıldı.
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