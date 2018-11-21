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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Türkiye şehitlerini andı İzle

Türkiye şehitlerini andı İzle

Etkinlikten görüntü

( ANKARA ) ANKARA

Şehit 


- Genelkurmay Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Türkiye Şehitlerini anıyor' etkinliğinde Birinci Dünya Savaşı şehitlerinden Er Mehmet ve Er Esat anıldı. Aziz şehitlerimizi yâd etmek için Genelkurmay Başkanlığı tarafından başlatılan “Türkiye Şehitlerini Anıyor” etkinliği kapsamında, 14 Kasım 2018 tarihinde Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında, Birinci Dünya Savaşı şehitlerinden Er Mehmet ve Er Esat'ın aziz ruhu için tören düzenlendi.
Törende Öğretmen Albay, Erhan Altunok şehitlerin hazin hikayelerini dile getirdi. Törende ayrıca Şehit Komiser Yardımcısı Tamer Aktaş'ın kızı Betül'ün okula başlarken şehidin arkadaşlarının götürmesi de anlatıldı.
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