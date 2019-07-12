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12 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Türkiye şehitlerini andı

Türkiye şehitlerini andı

- Etkinlikten görüntü

( ANKARA ) ANKARA

Şehit 


- Genelkurmay Başkanlığı tarafından başlatılan “Türkiye Şehitlerini Anıyor” etkinliği kapsamında, Kıbrıs Barış Harekatı şehitlerinden Er Kenan Cansev ve Bnb.Ahmet Metin Sülüş için tören düzenlendi.
Aziz şehitlerimizi yâd etmek için Genelkurmay Başkanlığı tarafından başlatılan “Türkiye Şehitlerini Anıyor” etkinliği kapsamında, Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında Kıbrıs Barış Harekatı şehitlerinden Er Kenan Cansev (Bartın) ve Bnb.Ahmet Metin Sülüş'ün (İstanbul) aziz ruhu için tören düzenlendi.
Etkinliği sunan Öğretmen Albay Erhan Altunok şehitlerin yürek burkan hikayelerini paylaştı. Katılımcılar duygusal anlar yaşadı.
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