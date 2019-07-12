Türkiye şehitlerini andı



- Genelkurmay Başkanlığı tarafından başlatılan “Türkiye Şehitlerini Anıyor” etkinliği kapsamında, Kıbrıs Barış Harekatı şehitlerinden Er Kenan Cansev ve Bnb.Ahmet Metin Sülüş için tören düzenlendi.

Aziz şehitlerimizi yâd etmek için Genelkurmay Başkanlığı tarafından başlatılan “Türkiye Şehitlerini Anıyor” etkinliği kapsamında, Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında Kıbrıs Barış Harekatı şehitlerinden Er Kenan Cansev (Bartın) ve Bnb.Ahmet Metin Sülüş'ün (İstanbul) aziz ruhu için tören düzenlendi.

Etkinliği sunan Öğretmen Albay Erhan Altunok şehitlerin yürek burkan hikayelerini paylaştı. Katılımcılar duygusal anlar yaşadı.

