Türkiye şehitlerini andı



- Genelkurmay Başkanlığı tarafından düzenlenen “Türkiye Şehitlerini Anıyor” etkinliği kapsamında, Çanakkale Savaşı şehitlerinden; Er Halil ve Kore Savaşı şehitlerinden P. Er Arif Koç anıldı. Aziz şehitlerimizi yâd etmek için Genelkurmay Başkanlığı tarafından başlatılan “Türkiye Şehitlerini Anıyor” etkinliği kapsamında, Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında, Çanakkale Savaşı şehitlerinden; Er Halil ve Kore Savaşı şehitlerinden P. Er Arif Koç için tören düzenlendi.

Öğretmen Albay Erhan Altunok, şehitlerin yürek burkan hikayelerini dile getirdi. Törene şehitlerin yakınları da katıldı.



