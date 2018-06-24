Türkiye sandık başında - Yöresel kıyafetleri ile oy kullanmaya gelen vatandaşlar - MARDİN İzle
- Oy kullanılacak okuldan detaylar - Yöresel kıyafetleri ile oy kullanan kadınların görüntüleriTürkiye sandık başındaŞIRNAK (AA) - Şırnak 'ta da vatandaşlar saat 08.00'den itibaren oylarını kullanmaya başladı. Atatürk Mahallesi Merkez Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde Şırnak lı kadınların bölgede "Fistan" denilen yöresel kıyafetleri ile oy kullanması renkli görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu.