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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Türkiye sandık başında - Yöresel kıyafetleri ile oy kullanmaya gelen vatandaşlar - KASTAMONU

Türkiye sandık başında - Yöresel kıyafetleri ile oy kullanmaya gelen vatandaşlar - KASTAMONU

- Kastamonu ili Azdavay ilçesi yöresel giysileri ile oy kullanan bayanların görüntüleri. Kastamonu 'nun Azdavay ilçesinde cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimi için sandık başına giden yöresel giysili bayanlar renkli görüntüler oluşturdu. Kastamonu 'nun Azdavay ilçesinde cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimi için oy verme işlemi başladı.
600 Yıldır Azdavay'lı bayanlar tarafından kullanılan yöresel giysileri ile oy vermek için sandıklara giden bayanlar renkli görüntüler oluşturdu..

Cumhurbaşkanlığı 

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