Türkiye sandık başında - Yatağa bağımlı kadın evinde oy kullandı - MALATYA Haberi
- Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Miletvekili Genel Seçimi - Yatağa bağımlı Meryem Özdemir'in evine getirilen sandıkta oyunu kullanması - Meryem Özdemir'in konuşması - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık'ın Özdemir ile sohbet etmesiKİLİS (AA) - Kilis, Malatya ve Gaziantep'te yaşlılık ve hastalık nedeniyle seçim merkezlerine gidemeyen vatandaşlar, evlerine getirilen seyyar sandıklarda oyunu kullandı. - Malatya Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Miletvekili Genel Seçimi için Malatya 'da yatağa bağımlı Meryem Özdemir, evine getirilen sandıkta oyunu kullandı.Battalgazi ilçesi Sıtmapınarı Mahallesi'nde oturan 68 yaşındaki Meryem Özdemir'in evine oy kullanacağı sandıkla gelen görevliler, yaptıkları kimlik kontrolünün ardından sandığı Özdemir'in önüne bıraktı.Oksijen tüpüne bağlı olan ve yürüyemeyen Özdemir, oyunu kullanarak, seçimin ülkeye hayırlı olmasını diledi.Özdemir, uygulamadan memnun olduğunu belirterek, "Allah razı olsun. Allah başımızdan eksik etmesin." dediÖnceki yıllarda oyunu kullanacağı okuldaki sınıfa dört kişinin yardımıyla çıkarıldığını hatırlatan Özdemir, bu kolaylığı sağlayanlara teşekkür etti.Bu arada AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Özdemir'i evinde ziyaret etti.Çalık, yaşlı kadınla bir süre sohbet etikten sonra gazetecilere yaptığı konuşmada, seçimlerin hayırlı olmasını diledi.Şu an Türkiye genelinde 481 bin evde bakım yaptıkları hasta ve engellinin olduğunu anlatan Çalık, şöyle devam etti:"18 Yaş üstü yaklaşık 300 bine yakın evde bakın ücreti alan vatandaşlarımız var. TBMM'de yaptığımız yasal düzenleme ve Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla gelişmiş ülkelerdeki uygulamalar bu uygumalardır. Evde sandık uygulamasını getirmemiz gerekiyordu. Daha önceki seçimlerdeki fotoğraflar çok kötüydü. Teyzem oksijen tüpüyle ambulansla okula geliyordu. Yukarı çıkıp, inerken çok ciddi problemleri oluyordu. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği talimatla TBMM'de yasal düzenlemeyi yaptık ve onun gereğini YSK yerine getiriyor. Bugün sandık eve geldi teyzem oyunu kullandı, dualarını aldık. Her engellimize sandık gitmiyor ama yatalak olan hastalarımıza evde sandık uygulamasını başlattık."Özdemir ise eskiden oy kullanırken zorlandığını anlatarak, "Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun, ben razıyım. Evvel Turgut Özal idi Özal'dan sonra bu oldu." diye konuştu.