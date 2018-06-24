Türkiye sandık başında - Vali Murat Zorluoğlu oyunu kullandı - VAN
: - Vali Murat Zorluoğlu ve eşinin okula gelişi - Sandık başı görevlileriyle selamlaşma - Oy kullanma detayları - Vali Zorluoğlu'nun konuşmasıTürkiye sandık başında - Van 'da seçmenler, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için erkenden sandık başına gitti - Van Valisi Murat Zorluoğlu: - "Sabah itibarıyla vatandaşlarımız oy vermeye başladı. Gerek seçim öncesi gerek bugün aldığımız tedbirler çerçevesinde şu ana kadar seçimi olumsuz etkileyecek, vatandaşlarımızın özgür ve hür iradeleriyle oy vermelerini engelleyecek bir hadise olmamıştır"VAN (AA) - Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Edremit ilçesindeki Hilmi Irak İlkokulu ve Ortaokulu 1214 numaralı sandıkta oyunu kullandı.Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Zorluoğlu, tüm Türkiye'de olduğu gibi Van 'da da sabah 08.00 itibarıyla tüm sandıklarda oy verme işleminin başladığını söyledi.
Van 'da 2051 sandıkta yaklaşık 640 bin seçmenin oy kullanmasını beklediklerini belirten Zorluoğlu, şöyle konuştu:"Kaymakam arkadaşlarımızın ve güvenlik birimlerimizin bana verdiği bilgiler çerçevesinde bütün sandıklarımız vaktinden önce sandık kurulu başkan ve üyeleri, güvenlik kuvvetlerimizle sandık bölgelerine zamanında ulaştırıldı. Okullarımız zamanında açıldı. Sabah itibarıyla vatandaşlarımız oy vermeye başladı. Gerek seçim öncesi gerek bugün aldığımız tedbirler çerçevesinde şu ana kadar seçimi olumsuz etkileyecek, vatandaşlarımızın özgür ve hür iradeleriyle oy vermelerini engelleyecek bir hadise olmamıştır. 17.00'ye kadar sürecek oy verme ve sonrasında sandıkların ilgili ilçe seçim kurullarına ulaşması sürecinde de olumsuzluk yaşanmasını beklemiyoruz. Yaşanmaması için devlet olarak her türlü tedbiri almıştık. Seçimin ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah akşam sandıklar kapandıktan sonra ülkemiz yeni, hayırlı, güzel bir döneme girecektir."Zorluoğlu, oy verme işlemini tamamladıktan sonra okul bahçesinde mahalle sakinleriyle sohbet etti.