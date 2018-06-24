Türkiye sandık başında - Vakıflı Mahallesi'nde yaşayan Ermeni asıllı vatandaşlar oylarını kullandı - HATAY İzle
- Oy veren Ermeni asıllı Türk vatandaşlardan görüntüler - Muhtar Berç Kartun ve seçmenlerden Panos Çapar ile röportaj Türkiye sandık başında - Vakıflı Mahallesi'nde yaşayan Ermeni asıllı vatandaşlar, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Seçimleri için oy kullandıHATAY (AA) - Hatay 'ın Samandağ ilçesi Vakıflı Mahallesi'nde yaşayan Ermeni asıllı vatandaşlar, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Seçimleri için sandık başına gitti.Vakıflı Mahallesi'ndeki muhtarlık binasına sabahın erken saatlerinde giden vatandaşlar, kurulan tek sandıkta oylarını kullandı.Yaklaşık 135 nüfusun bulunduğu ve "Türkiye'nin tek Ermeni köyü" olarak bilinen mahallede yaşayan vatandaşlar, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını temenni etti.Muhtar Berç Kartun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçimlerin ülkeye hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.Vakıflı'da bir sandığın ve 102 seçmenin bulunduğunu aktaran Kartun, "Umarım kazasız, kavgasız bir seçim geçiririz. Seçmenlerin katılımı iyi ancak öğrencilerimizin bir kısmı gelemediler. Birkaç da yurt dışında ve İstanbul'da olan seçmenlerimiz var. Onun dışında herkes sandığa geldi." dedi. Seçmenlerden Panos Çapar (77) da oyunu kullandığını belirterek, sonuçların güzel ve iyi olması temennisinde bulundu.