Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Türkiye sandık başında -Türk bayraklı kıyafetiyle oy kullandı - KAHRAMANMARAŞ

Türkiye sandık başında -Türk bayraklı kıyafetiyle oy kullandı - KAHRAMANMARAŞ

- Türk bayraklı kıyafetiyle oy kullanmaya gelen Mehmet Ağgürbüz'den görüntüler - Oy kullanma işlemi - Mehmet Ağgürbüz'ün açıklamasıTürkiye sandık başında - Kahramanmaraş 'ta bir vatandaş, Türk bayrağı motifli elbiseyle geldiği sandık başında, eşiyle birlikte oyunu kullandı - Gaziantep ve Şanlıurfa'da çok sayıda vatandaş da evlerine getirilen seyyar sandıklarda vatandaşlık görevlerini yerine getirdiGAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da oy kullanma işlemi devam ederken bazı sandık başlarında renkli görüntüler oluştu. Kahramanmaraş 'ın Dulkadiroğlu ilçesi Namık Kemal Mahallesi'ndeki Arslanbey Ortaokulu "1111 nolu" sandıkta oy kullanmaya gelen Mehmet Ağgürbüz, giydiği Türk Bayrağı motifli elbisesiyle dikkati çekti.Çevredekilerin meraklı bakışları arasında okula gelen Ağgürbüz, vatandaşların birlikte fotoğraf çektirme isteğini de geri çevirmedi."Demokrasi bayramımız hayırlı olsun" diyerek girdiği sınıfta oyunu kullanan Ağgürbüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün Demokrasi bayramı. Bayrağımızı giyip sandık başına geldik. Allah bayrağımızı yere düşürmesin ve devletimize yardımcı olsun. Oy kullanma işlemi şölen havasında geçiyor. Bayrağımla gurur duyuyorum." dedi.

Vatandaşlık Muhabir Kışla 

İlgili Foto Galeriler
Tarihi An! 3.Havalimanına İlk İnişTarihi An! 3.Havalimanına İlk İniş
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attıCumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı
Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...
AK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın EttiAK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın Etti
Mehmetçik Bayramda Da OperasyondaMehmetçik Bayramda Da Operasyonda
Peygamber Ocağında Kadir GecesiPeygamber Ocağında Kadir Gecesi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı