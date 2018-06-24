Türkiye sandık başında -Türk bayraklı kıyafetiyle oy kullandı - KAHRAMANMARAŞ
- Türk bayraklı kıyafetiyle oy kullanmaya gelen Mehmet Ağgürbüz'den görüntüler - Oy kullanma işlemi - Mehmet Ağgürbüz'ün açıklamasıTürkiye sandık başında - Kahramanmaraş 'ta bir vatandaş, Türk bayrağı motifli elbiseyle geldiği sandık başında, eşiyle birlikte oyunu kullandı - Gaziantep ve Şanlıurfa'da çok sayıda vatandaş da evlerine getirilen seyyar sandıklarda vatandaşlık görevlerini yerine getirdiGAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da oy kullanma işlemi devam ederken bazı sandık başlarında renkli görüntüler oluştu. Kahramanmaraş 'ın Dulkadiroğlu ilçesi Namık Kemal Mahallesi'ndeki Arslanbey Ortaokulu "1111 nolu" sandıkta oy kullanmaya gelen Mehmet Ağgürbüz, giydiği Türk Bayrağı motifli elbisesiyle dikkati çekti.Çevredekilerin meraklı bakışları arasında okula gelen Ağgürbüz, vatandaşların birlikte fotoğraf çektirme isteğini de geri çevirmedi."Demokrasi bayramımız hayırlı olsun" diyerek girdiği sınıfta oyunu kullanan Ağgürbüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün Demokrasi bayramı. Bayrağımızı giyip sandık başına geldik. Allah bayrağımızı yere düşürmesin ve devletimize yardımcı olsun. Oy kullanma işlemi şölen havasında geçiyor. Bayrağımla gurur duyuyorum." dedi.