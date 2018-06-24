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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Türkiye sandık başında - Tansu Çiller - İSTANBUL

Türkiye sandık başında - Tansu Çiller - İSTANBUL

- Tansu Çiller'in okula gelişi - Oy kullanması - AçıklamaTürkiye sandık başında - Eski başbakanlardan Tansu Çiller: - "Bir seçim şöleni havasında herkes huzurla sandıklara gidiyor. Sonuçların ülkemize hayırlı olmasını diliyorum"İSTANBUL (AA) - Eski başbakanlardan Tansu Çiller, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimi için oyunu kullandı.Çiller, eşi Özer Uçuran Çiller'le beraber Sarıyer Yeniköy İlkokuluna gelerek oyunu kullandı.Oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklamaya yapan Çiller, "Adeta bir bayram havası içerisinde, bir seçim şöleni havasında herkes huzurla sandıklara gidiyor. Bu çok güzel bir şey. Demokrasi ve demokrasi kültürümüz açısından güzel bir örnek, hayırlı bir resim. Sonuçların ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.Tansu Çiller, seçimden beklentilerinin sorulması üzerine, "Son sözü millet söyler." dedi.

Başbakan Bayram Havası 

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