Türkiye sandık başında - Seyyar sandıkla evlerinde oy kullandılar - NİĞDE
- Sandık kurul başkanı ve üyelerinin evlere gitmesi - Hastaların oy kullanması - Gülay Karayalın'ın konuşması - İstiklal Taşdelen'in konuşması Niğde ve Kırıkkale'de başvuruları önceden kabul edilen yaşlı, hasta ve engelli seçmenler, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde seyyar sandıkla evlerinde oy kullandıBu yıl ilk defa uygulanan seyyar sandık uygulamasıyla evlerinde yatağa bağlı olan veya sağlık nedenleriyle sandık başına gidemeyen vatandaşlar, evlerinde oylarını kullandı. Niğde 'de sandığa gidemeyecek durumda olan 27 hasta için oluşturulan aralarında Sandık Kurul Başkanı ve üyeleri ile siyasi parti temsilcilerinin bulunduğu 2 ekip, hastaları evlerinde ziyaret etti.Evlerinde oy kullanan seçmen, bu uygulamayla oy verebilmenin mutluluğunu yaşadı, yetkililere teşekkür etti.Böbrek rahatsızlığı nedeniyle evden çıkamayan Gülay Karayalın, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu uygulamayla oy kullanmaktan mutlu olduğunu ifade ederek, böbrek rahatsızlığı nedeniyle 3 yıldır yatalak olduğunu söyledi.
Diyabet hastalığı nedeniyle ayak parmakları kesilen ve gözleri görmeyen İstiklal Taşdelen de uygulamanın çok güzel olduğunu anlatarak, "Ben oy kullanmaya gidemezdim. Böyle çok iyi oldu. Sağ olsunlar geldiler, oyumuzu kullandık. Şekerden dolayı ayak parmaklarım kesildi, diğer ayağım kırıldı. Şekerden dolayı gözlerim görmüyor." dedi.