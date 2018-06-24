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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Türkiye sandık başında - Seyyar sandık seçmenin evine gitti - SAKARYA İzle

Türkiye sandık başında - Seyyar sandık seçmenin evine gitti - SAKARYA İzle

- Seyyar sandıklardan detaylar - Hasta Recep Şengeç'in oy kullanma hazırlığı - Şengeç'in oy zarfını sandığa atması - Şengeç'in açıklamalarıSAKARYA (AA) - Sakarya , seçmenler, bu seçimde ilk defa uygulanan seyyar sandık uygulamasından yararlandı.Seyyar sandık uygulaması kapsamında sandık kurulu ve parti temsilcileri görevli aracıyla oylarını kullanmak için okullara gidemeyecek vatandaşların evine giderek oy kullanmasını sağladı.Görevliler, oylarını kullanmasının ardından önceden belirlenen adreslere gitti. Adapazarı Belediyesi Ozanlar Mahallesi Dip Sokakta oturan 83 yaşındaki yatalak hasta Güzide Yalınalp, seyyar sandık uygulamasından yararlandı.Yalınalp, yakınlarının seyyar sandık talebi üzerine evine gelen heyetin yardımı ile oyunu kullandı.Daha sonra Güllük Mahallesi Ayvalı Sokakta oturan 72 yaşındaki Recep Şengeç'in evine giden görevliler burada da hastanın oyunu kullanmasını sağladı.Şengeç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kas erimesi rahatsızlığı nedeniyle yürümekte zorlandığını söyledi.

Bu nedenle seyyar sandık uygulamasından yararlandığını ifade eden Şengeç, "26 yıl Karayolları Genel Müdürlüğünde çalıştım Daha sonra bu hastalığa yakalandı. Daha önceki seçimlerde çocuklarımın yardımıyla zorlanarak arabaya biriyor oyumu kullanmaya gidiyordu. Bu uygulama bizim için kolaylık oldu, yetkililere teşekkür ederim." diye konuştu.

Talak Karya Akalan Muhabir Kullar 

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