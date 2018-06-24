Türkiye sandık başında - Özbekler yöresel kıyafetleriyle oylarını kullandı - HATAY
- Özbek kökenli Türk vatandaşlarının oy kullanmalarından detay - Ovakent Mahalle Muhtarı Bereket Kur'un konuşması - Seçmenlerden Musa Kurt'un ve Abdullah Yılmaz konuşmasıTürkiye sandık başında - Hatay lı Özbekler yöresel kıyafetleriyle oylarını kullandıHATAY (AA) - Afganistan'daki iç savaş nedeniyle 36 yıl önce Hatay 'ın Antakya ilçesine yerleşen Özbek kökenli Türk vatandaşları, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Seçimleri için oy kullandı.Yaklaşık 10 bin Özbek kökenli vatandaşın yaşadığı Ovakent Mahallesi'nde seçmenler sabahın erken saatlerinden itibaren sandık başına gitti.Yoğun katılımın gözlendiği seçimde kadın, erkek, genç, yaşlı ve engelli vatandaşlar yöresel kıyafetleriyle okullara giderek oylarını kullandı.Ovakent Mahalle Muhtarı Bereket Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada mahallede bulunan iki okuldaki 10 sandıkta vatandaşların oy verdiğini belirtti. Seçimlerin vatana, millete hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Kurt, "3 bin 292 kişi de oy kullanacak kardeşçe. Biz Ovakent'te yaşamaktayız. Bir sıkıntımız yok Allah'a şükür." dedi. Seçmenlerden Musa Kurt ise seçimlerin sadece Türkiye için değil, bütün dünyadaki mazlum ve Müslümanlara hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.Mahallelerinde seçimin çok güzel geçtiğini ifade eden Kurt, seçimlerden Türkiye'nin güçlü bir ülke, cumhurbaşkanı ve meclis olarak çıkması temennisinde bulundu.Abdullah Yılmaz da seçimlerin sakin geçmesini, ülkeye ve millete hayırlar getirmesini diledi.