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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Türkiye sandık başında - Oylarını seyyar sandıkta kullandılar - BURDUR

Türkiye sandık başında - Oylarını seyyar sandıkta kullandılar - BURDUR

- Seyyar sandıkların evlere götürülmesinden görüntüler - Hasta ve yaşlı vatandaşlardan görüntüler - Görevlilerin oy kullanacakları bilgilendirmesinden görüntüler - Vatandaşların oylarını kullanmasından detaylar - Ayten Yıldızelli, Yurdagül Balar ve Ramazan Solak röportajlarıCumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimi için oy verme işlemi devam ediyor. Burdur 'un Karamanlı ilçesinde seyyar sandık uygulamasına müracaat eden vatandaşlar oylarını kullandı.

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