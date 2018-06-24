Türkiye sandık başında - Oylarını seyyar sandıkta kulladılar - OSMANİYE Haberi
- Engelli ve yatalak hastaların evine sandık götürülmesi - Seçmenlerin oy kullanması - Oylarını seyyar sandıkta kulladılar Osmaniye 'de sandığa gidemeyen vatandaşlar, yetkililer tarafından evlerine getirilen seyyar sandıklarda oyunu kullandı.Kadirli ilçesinde yaşayan doğuştan engelli 22 yaşındaki Burhan Çağrı Ülger, evine gelen sandık kurulu başkanı ve üyelerinin nezaretinde oyunu oyunu seçim sandığına attı.Daha sonra 86 yaşındaki felçli Hatice Porsuk'un evine gelen sandık kurulu üyeleri, yataktan kalkamayan Porsuk'un oy kullanmasını sağladı.Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan ve 1 metre boylarıyla dikkati çeken Ali ve Asiye Nacakoğlu çifti ile yine kendileri gibi kısa boylu olan çocukları Aysun Medisa, sabah saatlerinde ilçedeki İmamhatip Kız Anadolu Lisesine geldi.El ele okula giren aile, çevredekilerin ilgi odağı oldu.Gülnar ilçesinde de 30 hastanın oy kullanması sağlandı.