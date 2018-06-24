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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Türkiye sandık başında - MUĞLA

Türkiye sandık başında - MUĞLA

- Oy kullanmak için bekleyen vatandaşlar - Yaşlı seçmenin oy kullanmaya gelmesi - Yaşlı vatandaşların oylarını kullanması - Çocuklarıyla oy kullanan vatandaşlarMUĞLA - Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Muğla 'nın Marmaris ilçesinde oy verme işlemi başladı.
Sabah saatlerinde oy kullanmak için okullara gelen vatandaşlar, sandık görevlilerinin kimlik kontrollerinin ardından oy kullanmaya başladı.
Bazı vatandaşlar çocuklarıyla bazı vatandaşlarda yaşlılarıyla oylarını kullandı.

Kullar Trol 

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