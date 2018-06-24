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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Türkiye sandık başında - KONYA

Türkiye sandık başında - KONYA

- MS hastası olduğu için evden çıkamayan 44 yaşındaki Vahide Bağcı'nın evde oy kullanması - Görevlilerin sandığı Bağcı'nın yanına getirmesi - Bağcı'nın konuşmasıTürkiye sandık başında - Konya ve Karaman'da sandığa gidemeyen vatandaşlar, yetkililer tarafından evlerine getirilen seyyar sandıklarda oyunu kullandı - Karaman'da evinde tedavi gören seçmenler, sağlık görevlilerinin yardımıyla seçmen kayıtlarının bulunduğu okula götürüldüKONYA (AA) - Konya , Aksaray ve Karaman'da başvuruları önceden kabul edilen yaşlı, hasta ve engelli seçmenler, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde evlerine getirilen seyyar sandıkta oy kullandı. Konya 'nın Selçuklu ilçesinde Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Seçimleri için Sandık Kurul Başkanı ve üyeleri ile siyasi parti temsilcilerinin bulunduğu ekip, 13 yıldır yatalak olduğu için sandığa gidemeyecek durumda olan kişinin de aralarında bulunduğu hastaları evlerinde ziyaret etti.MS hastası olduğu için evden çıkamayan 44 yaşındaki Vahide Bağcı, sandık görevlilerin yardımıyla evinde oyunu kullandı.Bağcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu uygulamayla oy kullanmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 13 yıldır yatalak olduğu için oy kullanamadığını söyledi.

Karaman'da da iki yıldır evinden çıkamadığı için oy kullanamayan Emine Koçak (87) ise evine getirilen seyyar sandıkta oyunu kullandı.Evlerinde oy kullanan seçmenler, bu uygulamayla oy verebilmenin mutluluğunu yaşadı, yetkililere teşekkür etti.

Talak Muhabir Siyasi Parti 

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