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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Türkiye sandık başında - KOCAELİ İzle

Türkiye sandık başında - KOCAELİ İzle

- Seyyar sandıkla oy kullanımı - Yatalak hastanın eşi Türkan Erdem'in röportajıTürkiye sandık başındaKOCAELİ - Gebze ilçesi Arapçeşme Mahallesi'nde kurulan seyyar sandıkta da 90 yaşındaki Fatma Büyükgöl oyunu kullandı. Hastalığı nedeniyle 3 yıldır yatağa bağımlı yaşayan Büyükgöl, yetkililer tarafından evine getirilen sandığa hasta yatağından içerisinde oyu bulunan zarfı attı.Kandıra ilçesinde ise yatalak 68 yaşındaki Saime Özgür, Büyükşehir Belediyesi'nin ambulansı ile Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki 1012 numaralı sandıkta oyunu kullandı.Özgür, oy kullanmaya gidecek durumda olmadığını belirterek, "Dün akşamdan beri uyku tutmadı, Bir oyum gidecek diye. Allah, ambulansla buraya getirenlerden bin kere razı olsun. Seçimler ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.
Kandıra'da 31 yatalak hastanın ambulanslarla sandığa gidemeyecek durumda olan 3 kişinin de taşımalı sandık sistemi ile oy kullanacağı öğrenildi.İzmit ilçesinde Türkan Erdem de 4 yıldır ALS hastası olan eşi Adil Numan Erdem’in 7 aydır da yatalak olduğunu belirterek, geçen yıl referandumda yürüme güçlüğü çektiği için oy kullanmaya gidemediğini ifade etti.
Eşinin oy kullanmayı çok istediğini aktaran Erdem, "Şimdi böyle bir şans verildi, vatandaşlık görevini yerine getirdi." dedi.
Erdem, "Çok memnun olduk, oy kullanamayacak hastalara, engellilere şans verilmiş oldu. Çok iyi oldu, biz de vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Ülkeyi yönetecek kişiyi seçmek, hasta yatağında da insanlara mutluluk veriyor." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlık Talak Oy Kullanımı Referandum 

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