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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Türkiye sandık başında - KİLİS

Türkiye sandık başında - KİLİS

- Kilis şehir merkezini genel görüntüleri - Oy kullanmaya gelen vatandaşlardan detay - Vatandaşların oylarını kullanması - Vatandaşların açıklamalarıTürkiye sandık başında - Kilis 'te oy verme işlemi saat 08.00'de başladı.
KİLİS (AA) - Kilis 'te seçmen, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili seçimi için 08.00'den itibaren sandık başına gitti.Kentin farklı noktalarındaki okullarda kurulan sandıklardaki görevliler, son hazırlıklarını yaptı.Saat 08.00 itibarıyla sandık başına giden vatandaşlar, sınıfların kapılarında asılı listelerden isimlerini kontrol ettikten sonra görevlilerden aldıkları pusulalarla oylarını kullandı.Kimi aileler de çocuklarıyla okula gelerek oylarını sandığa attı.Bazı yaşlı ve yürüme güçlüğü çeken engellilere de vatandaşlar ile yakınları oy kullanma işleminde destek oldu.

Kullar Ulalar Trol 

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