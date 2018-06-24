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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Türkiye sandık başında - KASTAMONU

Türkiye sandık başında - KASTAMONU

- Rehabilitasyon merkezinde tedavi gören Satı Ağcık'ın hastaneden çıkarılması - Araca yerleştirilmesi - Ağcık'ın açıklaması KASTAMONU (AA) - Kastamonu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan ve evde bakım hizmetlerinden yararlanan hastalar, merkezin araçlarıyla oy kullanacakları sandıklara götürüldü.Rehabilitasyon merkezinde tedavi gören Satı Ağcık, yaklaşık 3 aydır hastanede yattığını söyleyerek, "Felç olduğum için fizik tedavi görüyorum. Devletimiz bu halde bile olsak oy kullanmamız için bizi köyümüze götürüyor. Teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Hastane Fizik Tedavi 

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