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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Türkiye sandık başında - KARAMAN

Türkiye sandık başında - KARAMAN

- Yürüme engelli Emine Yavuz'un oy kullanması - Emine Koçak'ın oy kullanması Karaman 'da seçmen, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için saat 08.00'den itibaren sandık başına gitti.Sabah saatlerinden itibaren seçmen kağıtlarında kendilerine belirtilen sandıklara giden vatandaşlar oyunu güvenli bir şekilde kullanmaya başladı.
Sandık görevlilerine ehliyet veya nüfus cüzdanlarını ibraz eden vatandaşlar, pusulalarını alıp kabin içinde oylarını kullandı.Bazı engelli ve yaşlı vatandaşlar yakınlarının ve sağlık görevlilerin yardımıyla oylarını kullandı.Yürüme engelli Emine Yavuz'da(71) oyunu kullanmak için 112 ekipleri tarafından evinden alınarak Cumhuriyet İlkokuluna getirildi.
Yavuz burada sağlık ekiplerinin ve sandık görevlilerinin yardımıyla oyunu kullandıktan sonra tekrar evine götürüldü.2 seçimdir evinden çıkamadığı için oy kullanamayan Emine Koçak'ta(87) bu seçimde evine getirilen gezici sandıkta oyunu kullandı.

Cüzdan Sağlık Ekipleri Ulalar 

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