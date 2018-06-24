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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Türkiye sandık başında - Kahramankazan Belediye Başkanı Ertürk oyunu kullandı - ANKARA

Türkiye sandık başında - Kahramankazan Belediye Başkanı Ertürk oyunu kullandı - ANKARA

- Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk'ün oyunu kullanması - Lokman Ertürk ile röportajTürkiye sandık başında - Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, oyunu köyünde kullandıANKARA (AA) - Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu köyünde kullandı.Ertürk, eşi Meral, çocukları Mustafa ve Vildan ile oy kullanmak için Örencik köyüne gitti. Burada vatandaşlar ve sandık görevlileriyle bir süre sohbet eden Ertürk, köy konağında kurulan 1098 numaralı sandıkta oyunu kullandı.Ertürk, oyunun bulunduğu zarfı sandığa atarken, seçimin Türkiye ve Kahramankazan için hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunarak, "Huzur ve hoşgörü ortamı içeresinde, kardeşlik içerisinde yaşıyoruz. Vatandaşlarımızın seçime olan ilgisinin son derece yoğun olduğunu gördüm. Bu aziz milletin basireti ve feraseti noktasında seçim tam bir demokrasi şöleni şeklinde geçiyor. Dünyaya barış ve kardeşlik getirecek bir seçim olmasını diliyorum. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." dedi.

Basiret Feraset Rtürk 

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