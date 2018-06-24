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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Türkiye sandık başında - İSTANBUL

Türkiye sandık başında - İSTANBUL

- Oy verme işlemi görüntüsüTürkiye sandık başında - Bağcılar'da oy verme işleminin son dakikalarında vatandaşlar, oy kullanmaya devam ediyorİSTANBUL (AA) - Bağcılar'da Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimleri için vatandaşlar, son dakikalarda da oy kullanmaya devam ediyor.Sancaktepe İlkokulu'nda oy veren, belinde ve kalçasında erime olan yürüme engelli Mukaddes Yılmaz (71), vatandaşların yardımıyla oyunu kullandı.Belinde 12 platin bulunduğunu ifade eden Yılmaz, "Rabbim hakkımızda ne hayırlıysa onu versin, ülkemize, milletimize iyilik versin." dedi.

Yürüme Engelli 

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