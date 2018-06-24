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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Türkiye sandık başında - İSTANBUL

Türkiye sandık başında - İSTANBUL

- Oy kullanmadan detaylarTürkiye sandık başında - İstanbul 'da oy verme işlemi başladıİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da seçmen, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimi için 08.00'den itibaren sandık başına gitti.Kentin 39 ilçesindeki okullarda kurulan sandıklardaki görevliler, sabah erken saatlerde görev yapacakları okullara giderek hazırlıklarını yaptı.Fatih'te bulunan Çapa Fen Lisesi'nde oy kullanacak vatandaşlar da sabahın erken saatlerinde okulun önüne gelerek beklemeye başladı.
Seçmenler, saat 08.00 itibarıyla okul kapısından içeri alındı. Seçmenler, okuldaki görevliler tarafından oylarını kullanacakları bölüme yönlendirildi. - Oy kullanmaya valizleriyle geldilerEsra ile Eda Dirgenali kardeşler de oylarını kullanmak için sabahın erken saatlerinde okulun önünde beklemeye başladı.
Valizleriyle okula gelen kardeşler, "Tatili oy kullanmak için ertelemiştik. Bu nedenle akşamdan valizlerimizi hazırladık. Oy kullandıktan sonra tatile gideceğiz." ifadelerini kullandılar.

Okul Kapısı Kullar 

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