Türkiye sandık başında - Huzurevinde oy kullandılar - ÇANKIRI Haberi
- Huzurevinden görüntü - Huzurevi sakinlerinin görevliler tarafından sandığa götürülmesi - Huzurevi sakinlerinin oy kullanması - Huzurevi sakinlerinden Şakir Yıldırım'ın konuşmasıTürkiye sandık başında - Çankırı 'da huzurevi sakinlerinin oy kullanabilmeleri için sandık kurulduÇANKIRI (AA) - Çankırı 'da seçmenler, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 08.00'de oy kullanma işlemine başladı. Çankırı 'da huzurevi sakinlerinin oy kullanabilmeleri için sandık kuruldu. Çankırı İsmail Özdemir Huzurevi'nde Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık kuruldu.Huzurevi sakinleri, kurulan tek sandıkta saat 08.00'den itibaren oy kullanmaya başladı. Yürüme güçlüğü çeken ve tekerlekli sandalye kullananlar, görevlilerin yardımıyla sandık başına gitti.Oylarını nasıl kullanacakları konusunda bilgi verilen huzurevi sakinleri, kabine geçerek vatandaşlık görevlerini yerine getirdi.İsmail Özdemir Huzurevi'nde 90 seçmen oy kullandı.Huzurevi sakinlerinden 72 yaşındaki Şakir Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 yıldır huzurevinde kaldığını söyledi.
Yapılan hizmetten dolayı çok memnun olduğunu dile getiren Yıldırım, "Sandıklar seçimlerde ayağımıza kadar geliyor. Oyumuzu tercih ettiklerimize verdik. İnşallah memleket için hayırlı uğurlu olur. Daha önceki seçimde de ben huzurevinde kullandım oyumu. Bu hizmetlerde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.