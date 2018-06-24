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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Türkiye sandık başında - HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli oyunu kullandı - VAN

Türkiye sandık başında - HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli oyunu kullandı - VAN



: - HDP Eş Başkanı Sezai Temelli'nin okula gelişi - Sandık başına gitmesi ve oy kullanması - Okuldan çıkış - Açıklama VAN (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, seçimin Türkiye'deki herkes için bir demokrasi bayramı olmasını diledi.Temelli, Van 'ın İpekyolu ilçesine bağlı Cumhuriyet mahallesinde bulunan 1086 numaralı sandıkta oyunu kullandı.Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Temelli, "Seçimin, güzel ülkemiz, ortak vatanımız, emekçiler, kadınlar, gençler için bu ülkede yaşayan tüm farklı inançlar için bir demokrasi bayramı olmasını diliyoruz." ifadesini kullandı. Van 'da güzel bir havada seçimin yapıldığını, umut dolu bu günün yarınlara taşınmasını istediklerini belirten Temelli, Türkiye'nin layık olduğu demokrasiye kavuşacağına inandığını, seçimin bunun ilk günü olmasını diledi.Temelli, oy verme işlemini tamamladıktan sonra okul bahçesinde kendisini bekleyen mahalle sakinleriyle sohbet edip fotoğraf çektirdi.

İpekyolu Okul Bahçesi 

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