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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Türkiye sandık başında - Hasta ve yaşlı vatandaşlar seyyar sandıkta oy kullandı - GAZİANTEP

Türkiye sandık başında - Hasta ve yaşlı vatandaşlar seyyar sandıkta oy kullandı - GAZİANTEP

- Seyyar sandık görevlilerinin Yeter Yılmaz'ın evine gelmesi - Sandık görevlilerinin evde hazırlık yapması - Yeter Yılmaz'ın oy kullanması ve parmak basması - Sandık görevlilerin evden ayrılmasıTürkiye sandık başında - Kahramanmaraş'ta bir vatandaş, Türk bayrağı motifli elbiseyle geldiği sandık başında, eşiyle birlikte oyunu kullandı - Gaziantep ve Şanlıurfa'da çok sayıda vatandaş da evlerine getirilen seyyar sandıklarda vatandaşlık görevlerini yerine getirdiGAZİANTEP (AA) - Gaziantep , Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da oy kullanma işlemi devam ederken bazı sandık başlarında renkli görüntüler oluştu. - Gaziantep Gaziantep 'te de seyyar sandık uygulaması sayesinde evinden çıkamayan, hasta ve yaşlı vatandaşlar, evlerinde oy kullandı.Rahatsızlığı nedeniyle evinden çıkamayan YSK tarafından ilk kez uygulanan seyyar sandıkta oy kullanmak için kayıt yaptıran Yeter Yılmaz, (74) da Merveşehir Mahallesi'ndeki evine getirilen sandıkta oyunu kullanma fırsatı buldu.Bu uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getiren Yılmaz, önceki seçimde oy kullandığını ama çok zorlandığını belirterek, "Çocuklarım yardım etmişti. Okulda 3 kat çıktım ama çok zorlandım. Hastayım bu yıl gidemeyecektim ama sandık bana geldi. Allah bu uygulamayı yapanlardan razı olsun." dedi.
Yılmaz, seçim sonuçlarının tüm Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi. Gaziantep 'te 94 yaşındaki Fatma Haydaroğlu, 112 Acil Sağlık ekiplerinin yardımıyla oyunu verdi.Merkez Şahinbey ilçesinde yaşayan Haydaroğlu, ekiplerin yardımıyla oyunu kullanacağı okula götürüldü.Nesrin Mehmet Abar İlkokulu'nda oyunu kullanan yaşlı kadın, kendisine bu fırsatı verenlere teşekkür etti.

Parmak Vatandaşlık Yaşlı Kadın 

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