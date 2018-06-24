Türkiye sandık başında - Gelinlik ve damatlıkla oylarını kullandılar - AMASYA
- Gelin ve damadın oynaması - Gelin ve damadın oy kullanacakları okula gelmeleri - Gelin ve damadın oy kullanması - Damat Erdem Özgen'in açıklamasıTürkiye sandık başında - Ankara'nın Kızılcahamam ve Amasya 'nın Taşova ilçesinde evlenecek çiftler, gelin ve damatlıklarıyla sandık başına giderek oy kullandı - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kadınlar, yöresel kıyafetleri ile sandık başına gitti - Tokat'ta da yaşlı ve bakıma muhtaç seçmenler, evlerine getirilen seyyar sandıkta vatandaşlık görevini yerine getirdiAMASYA (AA) - Amasya 'nın Taşova ilçesinde Merve ve Erdem Özgen çifti, düğünlerini yaptıktan sonra Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gitti.İlçeye bağlı Hacıbey Köyü İlkokulu 1065 nolu sandığa gelen Özgen çifti, gelinlik ve damatlıkları ile vatandaşlık görevlerini yerine getirerek, oylarını kullandı.Erdem Özgen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye için çok önemli bir gün olduğunu belirterek, "Önce düğünümüzü yaptık, şimdi vatanımız için oyumuzu kullanacağız. Seçilecek cumhurbaşkanımız vatana millete hayırlı uğurlu olsun." dedi. Gelin Merve Özgen de düğünlerinin yanı sıra vatandaşlık görevlerini de ihmal etmediklerini söyledi.