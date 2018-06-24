Türkiye sandık başında - CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan oyunu kullandı - İZMİR
: - İzmir Atatürk Lisesi tabelasınıngörüntüsü - CHP Genel Başkan Yardımcısı Özkan'ın oy kullanacağı okula gelişi - Tuncay Özkan'ın oy kullanması - Tuncay Özkan ile röportajTürkiye sandık başında - CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel seçimleri için oyunu kullandıİZMİR (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel seçimleri için oyunu kullandı.Özkan, sabahın erken saatlerinde oy kullanacağı İzmir Atatürk Lisesine geldi. Vatandaşlarla bir süre sohbet eden ve sınıfları gezen Özkan, seçimlerin hayırlı olmasını diledi.Oyunu kullanan Özkan, zarfı sandığa atmadan önce "Zarfımız mühürlü, pusulamız da mühürlü. Biz de oyumuzu gereken yere bastık. Memleket için hayırlı uğurlu olsun." dedi. Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Amacımız huzurlu ve mutlu bir Türkiye'ye ulaşmak. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı olacağına partimizin de bu yarışta 1. olacağına, Millet İttifakı'nın parlamentoda çoğunluk alacağına inanıyorum. Önemli olan Türkiye'nin huzur, mutluluk ve refah içerisinde yepyeni bir döneme başlaması. Anneannemin bir sözü vardı, hep onu hatırlıyorum bugünlerde. 'Allah bir kapıyı kaparsa, diğer kapıyı açar' derdi. Türkiye açılan bu yeni kapıdan umutlu, mutlulukla huzurla girecek inşallah." ifadelerini kullandı.