Türkiye sandık başında - CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun oyunu kullandı - ORDU
- CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un oy kullanma görüntüleri - Seyit Torun'un konuşmasıORDU (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel seçimleri için oyunu kullandı. Torun, seçim çalışmalarını yürüttüğü memleketi Ordu 'da oy kullanmak için Fen Lisesine geldi. Torun, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlerin ülke adına hayırlı olması temennisinde bulundu.