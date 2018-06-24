Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Türkiye sandık başında - BURDUR

Türkiye sandık başında - BURDUR

- Vatandaşların oy kullanmasından detaylar - Engelli bir vatandaşın oy kullanmasından detay - AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik'in oy kullanması ve konuşması - Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in oy kullanması ve konuşmasıTürkiye sandık başındaBURDUR (AA) - AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik ve Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gitti.Milletvekili Özçelik, oyunu kullanmak için eşi Melike, oğulları Osman ve İhsan Selim ile Türk Hava Kurumu İlkokuluna geldi.Girişte vatandaşlarla sohbet eden Özçelik, daha sonra 1032 numaralı sandıkta oyunu kullandı.Seçimlerin Türkiye için hayırlı olmasını dileyen Özçelik, 59 milyon 391 bin civarında seçmenin sandık başına gideceğini belirtti.
Özçelik, güvenli bir ortamda seçimlerin yapıldığını vurgulayarak şunları kaydetti:"Ülkemizin demokrasisi adına çok güzel bir olay. Hava da güzel, insanımızın büyük bir şevkle sandığa geldiğini görüyoruz. Burdur daha önceki seçimlerde en fazla katılımın olduğu illerden birisiydi. Bugün de gözlemlerimize göre yine en fazla katılımın olduğu illerden biri olacak."Başkan Ercengiz de eşi Hülya ve oğu Mehmet Ali ile oy kullanmak için Özboyacı İlkokuluna geldi.Sandık kurulundaki görevlilerle tokalaşan Ercengiz çifti, oylarını 1122 numaralı sandıkta kullandı.Ercengiz de vatandaşlık görevlerini yaptıklarını, demokrasilerin bir gereği olan seçimlerin vatana, millete hayırlı olmasını diledi.

Vatandaşlık Lyon 

İlgili Foto Galeriler
Beşiktaş Taraftarı Dev Maça HazırBeşiktaş Taraftarı Dev Maça Hazır
Maç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya GirdiMaç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya Girdi
Suruçta Otomobilde Oy Pusulaları BulunduSuruçta Otomobilde Oy Pusulaları Bulundu
Tarihi An! 3.Havalimanına İlk İnişTarihi An! 3.Havalimanına İlk İniş
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attıCumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı
Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı