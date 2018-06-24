Türkiye sandık başında - BURDUR

- Vatandaşların oy kullanmasından detaylar - Engelli bir vatandaşın oy kullanmasından detay - AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik'in oy kullanması ve konuşması - Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in oy kullanması ve konuşmasıTürkiye sandık başındaBURDUR (AA) - AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik ve Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gitti.Milletvekili Özçelik, oyunu kullanmak için eşi Melike, oğulları Osman ve İhsan Selim ile Türk Hava Kurumu İlkokuluna geldi.Girişte vatandaşlarla sohbet eden Özçelik, daha sonra 1032 numaralı sandıkta oyunu kullandı.Seçimlerin Türkiye için hayırlı olmasını dileyen Özçelik, 59 milyon 391 bin civarında seçmenin sandık başına gideceğini belirtti. Özçelik, güvenli bir ortamda seçimlerin yapıldığını vurgulayarak şunları kaydetti:"Ülkemizin demokrasisi adına çok güzel bir olay. Hava da güzel, insanımızın büyük bir şevkle sandığa geldiğini görüyoruz. Burdur daha önceki seçimlerde en fazla katılımın olduğu illerden birisiydi. Bugün de gözlemlerimize göre yine en fazla katılımın olduğu illerden biri olacak."Başkan Ercengiz de eşi Hülya ve oğu Mehmet Ali ile oy kullanmak için Özboyacı İlkokuluna geldi.Sandık kurulundaki görevlilerle tokalaşan Ercengiz çifti, oylarını 1122 numaralı sandıkta kullandı.Ercengiz de vatandaşlık görevlerini yaptıklarını, demokrasilerin bir gereği olan seçimlerin vatana, millete hayırlı olmasını diledi.