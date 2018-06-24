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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Türkiye sandık başında - BİLECİK

Türkiye sandık başında - BİLECİK

- Üyelerin yemin etmesinden görüntü - Pusulaların sayımından genel ve detay görüntüTürkiye sandık başında - Bilecik 'te, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde oy kullanma işlemleri öncesi sandık başındaki görevliler, "üye yemini" ettiBİLECİK (AA) - Bilecik 'te, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde oy kullanma işlemleri öncesi sandık başındaki görevliler, "üye yemini" ederek, görevlerine başladı.
Oy kullanma merkezleri olan okullarda sandık başkanı tarafından oluşturulan sandık kurulu yemin etti.Sandık başkanı, ''Hiçbir tesir altında kalkmaksızın, hiç kimseden korkmadan, seçim sonuçlarının tam ve doğru olarak belirlenmesi için, görevimi kanuna göre, dosdoğru yapacağıma namusum, vicdanım ve bütün mukaddesatım üzerine ant içerim.'' diyerek, yemin etti.Yemin töreninin ardından sandık başına geçen vatandaşlar, oylarını kullanmaya başladı.

Desa Kullar Ulalar 

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