Türkiye sandık başında - Beşiktaş taraftarı anne ve minik kızı - ANTALYA
- Beşiktaş taraftarı anne - kız sandık başında ve oy verme işleminden detayANTALYA (AA) - Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Antalya 'da oy verme işlemi sürüyor. Konyaaltı ilçesindeki Cahit Ünver İlk Ortaokulu'na gelen seçmenler, sandık görevlilerinin kimlik kontrollerinin ardından oylarını kullandı. Bazı seçmenler, tuttukları takımlarının tişörtlerini giyip sandık başına geçti. Bir kadın seçmen, kendisi gibi Beşiktaş tişörtü giyen ve şapka takan ve elinde top taşıyan 5 yaşındaki kız çocuğuyla sandık başına geçip, oyunu kullandı.