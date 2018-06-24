Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Türkiye sandık başında - Beşiktaş taraftarı anne ve minik kızı - ANTALYA

Türkiye sandık başında - Beşiktaş taraftarı anne ve minik kızı - ANTALYA

- Beşiktaş taraftarı anne - kız sandık başında ve oy verme işleminden detayANTALYA (AA) - Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Antalya 'da oy verme işlemi sürüyor. Konyaaltı ilçesindeki Cahit Ünver İlk Ortaokulu'na gelen seçmenler, sandık görevlilerinin kimlik kontrollerinin ardından oylarını kullandı. Bazı seçmenler, tuttukları takımlarının tişörtlerini giyip sandık başına geçti. Bir kadın seçmen, kendisi gibi Beşiktaş tişörtü giyen ve şapka takan ve elinde top taşıyan 5 yaşındaki kız çocuğuyla sandık başına geçip, oyunu kullandı.

Uttu Kız Çocuğu Trol 

İlgili Foto Galeriler
Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!
Tarihi An! 3.Havalimanına İlk İnişTarihi An! 3.Havalimanına İlk İniş
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attıCumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı
Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...
AK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın EttiAK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın Etti
Mehmetçik Bayramda Da OperasyondaMehmetçik Bayramda Da Operasyonda
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı