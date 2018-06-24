Türkiye sandık başında - BATMAN

- Batman İMKB Belde İlkokulu - Vatandaşların içeri girmesi - Oy kullanan vatandaşlar - Oy kullanan vatandaş Zeynep Oğuz'un konuşmasıBATMAN - Belde Mahallesi İMKB Belde İlkokulunda oylarını kullanan vatandaşlar sabahın erken saatlerinde okulun önünde toplanmaya başladılar. Saat 8:00 itibari ile oy verme işlemi başladı. Oyunu ilk kullanan vatandaşlardan Hasan oğuz, Ülkemizi seviyoruz ve oyumuzu kullandığını belirterek;“Türkiye’yi seviyoruz milletimizi seviyoruz. Türkiye için oyumuzu kullandık, hayırlı olsun.”Zeynep Oğuz da “Oyumu kullandım. Türkiye’miz için geleceğimiz için hayırlı uğurlu olsun.” dedi. Oy verme işlemleri saat 17.00 a kadar devam edecek.