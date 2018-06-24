Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Türkiye sandık başında - BATMAN

Türkiye sandık başında - BATMAN

- Batman İMKB Belde İlkokulu - Vatandaşların içeri girmesi - Oy kullanan vatandaşlar - Oy kullanan vatandaş Zeynep Oğuz'un konuşmasıBATMAN - Belde Mahallesi İMKB Belde İlkokulunda oylarını kullanan vatandaşlar sabahın erken saatlerinde okulun önünde toplanmaya başladılar. Saat 8:00 itibari ile oy verme işlemi başladı.
Oyunu ilk kullanan vatandaşlardan Hasan oğuz, Ülkemizi seviyoruz ve oyumuzu kullandığını belirterek;“Türkiye’yi seviyoruz milletimizi seviyoruz. Türkiye için oyumuzu kullandık, hayırlı olsun.”Zeynep Oğuz da “Oyumu kullandım. Türkiye’miz için geleceğimiz için hayırlı uğurlu olsun.” dedi.
Oy verme işlemleri saat 17.00 a kadar devam edecek.

İlgili Foto Galeriler
Tarihi An! 3.Havalimanına İlk İnişTarihi An! 3.Havalimanına İlk İniş
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attıCumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı
Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...
AK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın EttiAK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın Etti
Mehmetçik Bayramda Da OperasyondaMehmetçik Bayramda Da Operasyonda
Peygamber Ocağında Kadir GecesiPeygamber Ocağında Kadir Gecesi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı