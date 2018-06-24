Türkiye sandık başında - BALIKESİR İzle

: - Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai ve eşi Didar Kafaoğlu - Oy verme işlemi - Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai'nin konuşmasıTürkiye sandık başında - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, oyunu kullandıBALIKESİR (AA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai ve eşi Didar Kafaoğlu, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oyunu kullandı.Çiğdem Batubey Ortaokulu 1244 Nolu sandıkta oy kullanmak için eşi Didar hanım ile oy kullanmaya gelen Kafaoğlu, sandık görevlilerine önce kimliğini ve seçmen kağıdını ibraz etti. Gerekli kontrollerin ardından oy pusulaları ile kabine giren Kafaoğlu, sandığa zarfı attı.Okulun bahçesinde kısa bir açıklama yapan Kafaoğlu, seçimlerin Türk halkı için hayırlı olması temennisinde bulundu. Kafaoğlu, saat 21.00'e kadar seçim yayın yasağının olduğunu ancak gelişen teknoloji sayesinde her seçimde bu yasağın öne çekildiğini belirtti. Kafaoğlu, akşam saatlerinde milletin iradesinin sandığa yansıyacağını söyledi.