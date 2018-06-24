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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Türkiye sandık başında - Ambulansla okula getirilen yaşlı kadın oy kullandı - GAZİANTEP

Türkiye sandık başında - Ambulansla okula getirilen yaşlı kadın oy kullandı - GAZİANTEP

- 94 yaşındaki Fatma Haydaroğlu'nun ambulansla oy kullanacağı okula taşınması - Fatma Haydaroğlu'nun oyunu kullanmasıGAZİANTEP - Gaziantep 'te 94 yaşındaki Fatma Haydaroğlu, 112 Acil Sağlık ekiplerinin yardımıyla oyunu verdi.Merkez Şahinbey ilçesinde yaşayan Haydaroğlu, ekiplerin yardımıyla oyunu kullanacağı okula götürüldü.Nesrin Mehmet Abar İlkokulu'nda oyunu kullanan yaşlı kadın, kendisine bu fırsatı verenlere teşekkür etti.

Yaşlı Kadın 

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