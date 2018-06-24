Türkiye sandık başında - AK Parti Genel Sekreteri Şahin ile eski TBMM Başkanları Çiçek ve Şahin - ANKARA Haberi
- AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'in gelişi - AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'in oy kullanması - Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in oy kullanması - Eski TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin'in oy kullnması - Eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun oy kullanmasıTürkiye sandık başında - AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Gölbaşı ilçesinde oy kullandıANKARA (AA) - AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Ankara 'nın Gölbaşı ilçesinde oyunu kullandı.Şahin Sevin İlkokuluna gelen Fatih Şahin ve eşi Elif Şahin, vatandaşlarla bir süre sırada bekledi. 1161 numaralı sandığın başına gelen Fatih Şahin ve eşi oyunu kullandı.Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna da aynı okulda oy verdi. 1165 numaralı sandıkta oyunu kullanan Tuna, seçimin huzur ortamında gerçekleşmesi temennisinde bulundu.Tuna, "Sakin bir şekilde seçimler geçekleşiyor. Vatandaşımızın zaten sağduyusu ve feraseti malum. Vatandaşımızın vereceği karar en doğru karardır. İnşallah huzur içinde güzel bir netice alacağımıza da inanıyorum. Biz oyların yüzde 100’üne talibiz çünkü biz herkesi kucakladığımız için yüzde 80 - 90 bize az gelir." diye konuştu. Gölbaşı ilçesinde oyunu kullananlar arasında eski TBMM başkanları Cemil Çiçek ve Mehmet Ali Şahin, eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu ve eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel de yer aldı.