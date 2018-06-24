Türkiye sandık başında - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz oyunu kullandı - BİNGÖL İzle
- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili adayı Cevdet Yılmaz'ın annesi Fatma Yılmaz ile birlikte oy kullanmak için okula gelişi - Cevdet Yılmaz'ın oy kullanması - Cevdet Yılmaz'ın açıklama yapması BİNGÖL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili adayı Yılmaz, annesi Fatma Yılmaz ile Bingöl 100. Yıl Ortaokulunda oyunu kullandı. Çıkışta gazetecilere açıklamada bulunan Yılmaz, 24 Haziran’ın tarihi bir gün olduğunu söyledi.