Türkiye sandık başında - AĞRI

- Oy kullanan vatandaşlardan detay - Sandık kurulların çalışmalarından detayAĞRI (AA) - Ağrı 'da seçmen, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için saat 08.00'den itibaren sandık başına gitti.Oy kullanacakları yerlerde vatandaşlar polisler tarafından üst aramaları yapılarak salonlara alındı.Burada ehliyet ve nüfus cüzdanlarını ibraz eden vatandaşlar, pusulalarını alıp oylarını kullandı.Sandık görevlileri de oy kullanma işlemleri öncesinde zarf, tercih mührü ve pusulaları hazırladı.Bölgede oy kullanma işlemi saat 17.00'ya kadar devam edecek.