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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Türkiye sandık başında - Afrin'de görev yapan Mehmetçik oylarını kullandı - HATAY Haberi

Türkiye sandık başında - Afrin'de görev yapan Mehmetçik oylarını kullandı - HATAY Haberi

- Askerlerin isimlerini asılı listeden aramasından görüntüler - Askerlerin oy kullanma görüntüleri - Askerlerden detaylarTürkiye sandık başında - Afrin'de görev yapan Mehmetçik, Türkiye'ye gelerek oylarını kullandıHATAY (AA) - Afrin'de görev yapan askerler oylarını Hatay 'da kullandı.Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de görev yapan askerler, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy vermek üzere Suriye sınırındaki Hatay 'ın Hassa ve Kırıkhan ilçelerine geldi.Oy kullanacakları okullara askeri araçlarla gelen Mehmetçik, oyunu kullandıktan sonra konvoy eşliğinde tekrar görev bölgelerine döndü.

Askeri Araç Kullar 

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