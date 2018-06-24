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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Türkiye sandık başında - 60 yıldır seçimlerde müşahitlik yapıyor - KARS

Türkiye sandık başında - 60 yıldır seçimlerde müşahitlik yapıyor - KARS

- Oy kullanılan alandan görüntüler - Lütfü Uzgaçın konuşması - Detay görüntülerTürkiye sandık başında - Kars 'ın Sarıkamış ilçesinde oturan 82 yaşındaki Lütfü Uzgaç, 60 yıldır seçimlerde müşahitlik yapmanın mutluluğunu yaşıyorKARS (AA) - Kars 'ın Sarıkamış ilçesinde yaşayan 82 yaşındaki Lütfü Uzgaç, 60 yıldır seçimlerde müşahitlik yapıyor.Tepe Mahallesi'nde oturan Lütfü Uzgaç, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlerde seve seve görev aldığını belirterek, herkesin özgür iradesiyle her seçimde oy kullanması gerektiğini söyledi.

Uzgaç, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Şu anda 82 yaşındayım, 60 yıldır seçimlerde görev alarak müşahitlik yapıyorum. Şimdi şartlar daha kolay, canım sağ oldukça devam edeceğim. Seçimlerin devletimize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.
İlçe merkezi ve köylerde en yaşlı sandık müşahidi olan Uzgaç, yıllardır bu görevi yapmanın mutluluğunu yaşadığını sözlerine ekledi.

Şahit 

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