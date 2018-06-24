Türkiye sandık başında (2) - ZONGULDAK

- İl Seçim Kurulunda görevli seyyar sandık kurulu üyelerinin evine gitmesi - Doğuştan engelli Hatice Oral'ın evinde oy kullanması Zonguldak 'ta, vatandaşlar oy kullanmak için erken saatlerde sandık başlarına gelerek oy pusulaları hakkında görevlilerden bilgi aldı.Seçmen kağıtlarında kendilerine belirtilen sandıklara giden vatandaşlar oyunu güvenli bir şekilde kullanmaya başladı. Sandık görevlilerine ehliyet veya nüfus cüzdanlarını ibraz eden vatandaşlar, pusulalarını alıp kabin içinde oylarını kullandı. Zonguldak ve ilçelerinde 446 bin 863 seçmen kurulan bin 505 sandıkta oy kullanacak. - Seyyar sandık uygulamasıKaraelmas Mahallesinde ikamet eden doğuştan engelli 55 yaşındaki Hatice Oral, İl Seçim Kurulunda görevli seyyar sandık kurulu üyelerinin evine gelerek ilk defa uygulanan seyyar sandık uygulamasından yararlandı.Kendisine verilen oy pusulasını alan ve kartondan oy kabinini ayaklarının üzerine yerleştirerek, oyunu kullandı.Oral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önceden okula gidip oy kullandığını, uygulamadan dolayı herkese teşekkür ettiğini belirterek, "Herkesten Allah razı olsun" dedi.