Türkiye sandık başında (2) - KIRKLARELİ

- Oy kullanma işlemi genel detay görüntüTürkiye sandık başında - Kırklareli 'ndeki huzurevi sakinleri, görevlilerin yardımıyla oy kullandıKIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimleri için sandık kuruldu.Huzurevi sakinleri, saat 08.00'den itibaren oy kullanmaya başladı. Yürüme güçlüğü çeken, bastonla yürüyen ve tekerlekli sandalye kullanan yaşlılar, görevlilerin yardımıyla huzurevinin bahçesindeki binada sandık başına gitti.Burada oyunu nasıl kullanacağı hakkında bilgi verilen yaşlılar, kabine geçerek vatandaşlık görevini yerine getirdYaklaşık 5 yıldır huzurevinde kalan Kadir Bali de tekerlekli yürüteç ile görevlilerin yardımıyla birlikte sandık başına giderek oyunu kullandı.Bali, oyunu kullanarak seçimlerin hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.