Türkiye sandık başında (2) - ÇANAKKALE İzle

- Seyyar Sandık Kurulu üyeleri - Yatalak hastanın oy kullanma işlemi Türkiye sandık başında - Çanakkale 'de vatandaşlar sabah 08.00'den itibaren oy kullanma işlemlerine başladıÇANAKKALE (AA) - Çanakkale 'de, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için vatandaşlar sandık başına gitti.Sabah 08.00 itibariyle sandık bulunan okul ve resmi binalara giden vatandaşlar burada oy verme işlemlerini gerçekleştirdi.Oy verme işlemleri Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) tarafından Türkiye'ye gönderilen ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından görevlendirilen personellerince takip edildi. Çanakkale 'de, sandık başına gidemeyecek hasta ve yaşlılar için Seyyar Sandık Kurulunca görevlendirilen 5 ekip toplam 82 adrese sandık taşıdı.İsmetpaşa Mahallesinde yatalak hasta Mukaddes Özgür'de (69) oyunu seyyar sandık vasıtasıyla kullanma fırsatı buldu.Görevli ekipler Özgür'e oy pusulasındaki dağılım hakkında bilgi verip oyunu kullandırdı. Çanakkale 'de toplam bin 497 sandıkta 406 bin 809 seçmen saat 17.00'ye kadar oy kullanacak.