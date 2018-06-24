Türkiye sandık başında (2) - BOLU

- Seyyar sandıkta oy kullanılması - DetaylarBOLU (AA) - Bolu 'da sabahın erken saatlerinde getirilen oy pusulaları görevliler tarafından kontrol edildikten sonra oy verme işlemi için hazırlandı. Oy verme işleminin başlamasıyla yapılan kimlik kontrolünün ardından vatandaşlar oylarını kullanmaya başladı. Bedensel engelli ve yaşlı vatandaşlara sandık görevlileri yardım ederek oylarını kullanmaları sağlandı. Bolu kent merkezi ve ilçelerde oy vermek için sandık başına gidemeyen vatandaşlar için 8 seyyar sandık oluşturuldu. Oluşturulan seyyar sandıklarda 62 kişi Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimi için oy kullanacak. Bolu kent merkezinde oluşturulan seyyar sandıkta Semerkant Mahallesi'nde Emine Kahraman (70) ve Cihan Cansoy (80) oylarını verdi.Kahraman ve Cansoy, rahatsız oldukları için evden çıkamadıklarını, seyyar sandık uygulamasından memnun olduklarını belirtti.