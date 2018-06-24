Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Türkiye sandık başında - 15 Temmuz gazisi Zorova oyunu evinde kullandı - ANKARA

Türkiye sandık başında - 15 Temmuz gazisi Zorova oyunu evinde kullandı - ANKARA

- Seyyar sandık görevlilerinin gazi Mustafa Zorova'nın evine gelmesi - Gazi Mustafa Zorova'nın evinde oy kullanması - Gazi Mustafa Zorova'nın konuşmasıTürkiye sandık başında - FETÖ'nün hain darbe girişiminde Akıncı Hava Üssünde yaralanan gazi 72 yaşındaki Mustafa Zorova, oyunu Ankara 'nın Kahramankazan ilçesindeki evine getirilen seyyar sandıkta kullandıANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminde Akıncı'daki 4. Ana Jet Üs Komutanlığı önünde ayağından yaralanan ve 35 ameliyat geçiren gazi Mustafa Zorova (72) oyunu evine getirilen seyyar sandıkta verdi.Zorova'nın Satıkadın Mahallesi'ndeki evine gelen Kahramankazan Seçim Kurulu seyyar sandık görevlileri, gazinin oyunu kullanmasını sağladı.Bu yıl ilk kez hayata geçirilen seyyar sandık uygulamasından çok memnun olduğunu belirten Zorova, oyunu kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirdiğini kaydetti.
Zorova, "Seçimlerin vatanımız milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Allah'tan dileğim ülkem ve kendim için sağlık sıhhat ve afiyet vermesidir." dedi.
Zorova, yaralandığı günden bu yana 35 ameliyat geçirdiğini ve tedavisinin halen devam ettiğini ifade ederek, "Tedavimin sona erip ayağa kalkacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum. Eğer ömrüm vefa etmezse de ne yapayım Türkiye Cumhuriyeti sağ olsun." diye konuştu.
Kahramankazan'da başvuruları değerlendirilen 16 engelli ve yatalak hasta için "seyyar sandık" hizmeti sunuluyor.

Vatandaşlık Talak Darbe Girişimi Ameliyat 

İlgili Foto Galeriler
Defalarca ameliyat oldu ama...Defalarca ameliyat oldu ama...
’Von Recklinghousen’ Hastası İsmail Karabulut Ameliyat Oldu’Von Recklinghousen’ Hastası İsmail Karabulut Ameliyat Oldu
Tarihi An! 3.Havalimanına İlk İnişTarihi An! 3.Havalimanına İlk İniş
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attıCumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı
Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...
AK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın EttiAK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın Etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı