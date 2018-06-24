Türkiye sandık başında - 10. Cumhurbaşkanı Sezer oyunu Gölbaşı'nda kullandı - ANKARA İzle
- 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve eşi Semra Sezer'in oy kullanmalarıTürkiye sandık başında - 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer oyunu Gölbaşı'nda kullandıANKARA (AA) - 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve eşi Semra Sezer, Ankara 'nın Gölbaşı ilçesinde Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili seçimi için oyunu kullandı.Şahin Sevin İlkokulu'na gelen Sezer çifti, 1158 numaralı sandıkta oyunu kullandı.Cumhurbaşkanı Sezer ve eşi, daha sonra sandık görevlilerine başarılar dileyerek okuldan ayrıldı.