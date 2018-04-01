Türkiye Sakatlar Konfederasyonu 14. Olağan Genel Kurulu - ANKARA
- Türkiye Sakatlar Konfederasyonu 14. Olağan Genel Kurulu - Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Çelebi'nin konuşması - TBMM İdare Amiri Salim Uslu'nun konuşmasıTürkiye Sakatlar Konfederasyonu 14. Olağan Genel Kurulu - Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Çelebi: - "Yıllarca kendi engellisi için 'Benden önce ölsün' diye dua eden anneler, artık 'İnşallah ölmez, beraber yaşarız' diyorlar. Çünkü bir taraftan engelli yürektir, evlattır, ölümü istenmez, diğer taraftan da devlet baba elini uzatmıştır" - TBMM İdare Amiri Uslu: - "Adı Ahmet, Mehmet olmasına rağmen, kafası dışarıya ipotekli olanlar sizi anlamayabilirler. Oysa bu toplumun içinden gelip, kendisini bu topluma karşı sorumlu sayan herkes, bu ülkenin yurttaşlarını anlamak ve engellileri pozitif ayrımcılıkla korumak zorundadır"ANKARA (AA) - Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi, geçmişte hakları önemsenmeyen engellilerin verilen mücadelelerden sonra son yıllarda haklarına kavuşmaya başladığını belirterek, "Yıllarca kendi engellisi için 'Benden önce ölsün' diye dua eden anneler, artık 'İnşallah ölmez, beraber yaşarız' diyorlar. Çünkü bir taraftan engelli, yürektir, evlattır, ölümü istenmez, diğer taraftan da devlet baba elini uzatmıştır." dedi. Türkiye Sakatlar Konfederasyonu 14. Olağan Genel Kurulu başladı. Sosyal Güvenlik Kurulu Erdoğan Özen toplantı salonunda başlayan toplantıya TBMM İdare Amiri Salim Uslu ve STK'lardan temsilci ve yetkililer katıldı. Konfederasyon Başkanı Çelebi, genel kurul öncesi yaptığı açılış konuşmasında, engelli vatandaşların yaşadıkları sorunların bütün toplumun sorunu olduğunu dile getirdi."Engelilik hiç kimsenin talebi değildir. Engelliliği, biz kendi kucağımızda bulduk. Engellilik, evrensel bir olgudur. Kimin, ne zaman, ne olacağı hiç kimse tarafından bilinmemektedir." diyen Çelebi, toplumun son yıllarda yapılan çalışmalarla engelliler ile yaşamayı öğrendiğini belirtti. Çelebi, geçmiş dönemlerde hakları önemsenmeyen engellilerin, verilen mücadele ve yapılan çalışmalarla son yıllarda haklarına kavuşmaya başladığını anlattı.Engellilere verdikleri destekten dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve siyasilere teşekkür eden Çelebi, sözlerini şöyle sürdürdü:"Türkiye'nin refah seviyesi yükseldikçe, engelli haklarının da refah seviyesinin de yükseldiğini görüyoruz. Yıllarca kendi engellisi için 'Benden önce ölsün.' diye dua eden anneler, artık 'İnşallah ölmez, beraber yaşarız' diyorlar. Çünkü bir taraftan engelli yürektir, evlattır, ölümü istenmez, diğer taraftan da devlet baba elini uzatmıştır."Çelebi, Maliye Bakanlığı'nın, sivil toplum kuruluşlarının mesleki eğitim kurslarında, iktisadi işletme kurma zorunluluğu getirdiğini belirtti. İktisadi işletme kurma zorunluluğunun kar eden kuruluşlar için geçerli olduğunu ancak engelli derneklerinin hiç birinin kar amaçlı çalışmadığını söyleyen Çelebi, engelli derneklerin bu kapsamdan çıkarılması için çaba gösterdiklerini söyledi.
Çelebi, "Haklarınızı ne kadar savunursanız, o kadar var olacaksınız. Savunmasanız, geri giderseniz, başınızı yastığa rahat koyamazsınız." dedi. - "Kafası dışarıya ipotekli olanlar sizi anlamayabilirler"TBMM İdare Amiri Salim Uslu ise AK Parti iktidarına kadar Türkiye'de engellilerin saklandığını, sokağa çıkarılmadığını, son yıllarda ise engellilerin toplumda değerlerinin bilindiğini ve önemli haklara sahip olduklarını söyledi.
Uslu, Biz hiçbir siyasi ayrımı yapmaksızın yerli ve milli düşünen herkesle beraber olmaya, birlikte düşünmeye, birlikte geleceği kurgulamaya hazırız." dedi. Belediyelerin ve sivil toplum kuruluşlarının da son yıllarda engelliler için çalıştıklarını belirten Uslu, "Bu ülkenin ne kadın diye, ne engelli diye, ne de eğitimli, eğitimsiz diye tek bir iş gücünü israf etmek gibi bir lüksü olmadığını düşünüyorum." dedi. Protokol konuşmalarının ardından, yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ile devam eden olağan genel kurul toplantısı, konfederasyon başkanının seçimiyle sona erecek.