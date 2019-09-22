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22 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Türkiye onu kanser hastalığına karşı verdiği mücadele ile tanıdı, Neslican Tay son yolculuğuna uğurlandı Haberi

Türkiye onu kanser hastalığına karşı verdiği mücadele ile tanıdı, Neslican Tay son yolculuğuna uğurlandı Haberi

cenaze namazının kılınışı

Hastane Cenaze Cenaze Namazı Kanser Hastalığı 

-cenazeden görüntü
-dretaylar

( RİZE ) RİZE

- Sol bacağının kesilmesine neden olan kanser hastalığına karşı verdiği mücadele ile tanınan ve dün İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Neslican Tay, Rize’de son yolculuğuna uğurlandı. Üç kere yendiği kansere karşı verdiği mücadele ile tanınan 21 yaşındaki Neslican Tay, Rize’de yoğun katılımın olduğu cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Genç kızın cenazesi, merkez Sahil Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazıyla yine merkeze bağlı Pehlivantaşı Mahallesi’nde toprağa verildi.
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